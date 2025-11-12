Deși dispune deja de suficiente resurse energetice livrate prin conducte la prețuri avantajoase, China, cel mai mare importator de energie din lume, face pași concreți pentru a consolida legăturile economice cu Moscova, sfidând izolarea internațională. Acesta este un câștig esențial pentru președintele rus Vladimir Putin, care a transformat Gazul Natural Lichefiat (GNL) într-un pilon al exporturilor rusești, necesar pentru alimentarea mașinăriei de război.

Potrivit Bloomberg, inițiativa Chinei este la început, dar seamănă izbitor cu tactica folosită deja de Rusia în domeniul petrolului: crearea unui sistem paralel, o „flotă fantomă”, structurată prin companii intermediare și înregistrări fictive, menită să ocolească sancțiunile. Spre deosebire de petroliere, însă, transportul de GNL este mult mai complex – doar aproximativ 800 de nave din lume au sistemele sofisticate de răcire necesare, ceea ce face disimularea rutelor mai dificilă.

Nave cu trasee ascunse și proprietari fictivi

Mecanismul de eludare a sancțiunilor este deja vizibil:

CCH Gas: Acest tanc de GNL, care transportă gaz rusesc sub sancțiuni, și-a dezactivat sistemul de localizare (AIS) în apropierea unui port chinezesc, o practică standard pentru a ascunde originea mărfurilor. Proprietarul declarat, CCH-1 Shipping Co., are o adresă în Hong Kong identică cu cea a unei firme de servicii administrative, indicând o tentativă de a masca adevăratul proprietar.

Kunpeng: O altă navă rebotezată recent a fost reperată în largul coastelor Singaporelui, operând opac. Drepturile de proprietate au fost transferate rapid către firme puțin cunoscute din China și Insulele Marshall – jurisdicții preferate pentru înregistrările fictive.*

Această strategie permite Chinei să importe GNL rusesc din proiecte precum Arctic LNG 2, transformând portul chinez Beihai într-un hub de tranzit pentru gazul sancționat.

Analiștii subliniază că aranjamentul este benefic ambelor părți: energie ieftină pentru Beijing și fonduri pentru Moscova. Pe măsură ce Washingtonul intensifică eforturile de blocare, noua flotă chineză de GNL devine cea mai subtilă expresie a parteneriatului strategic chino-rus, crescut sub acoperirea sancțiunilor.