Cum fentează China sancțiunile occidentale. Își face o nouă „flotă fantomă” pentru transportul gazului rusesc

China, cel mai mare importator de energie din lume, face pași concreți pentru a neutraliza sancțiunile impuse Rusiei de către Statele Unite. Potrivit Bloomberg, Beijingul lucrează la crearea unei „flote fantomă” proprii, o rețea de nave menită să asigure transportul nedetectat al gazului natural lichefiat (GNL) rusesc care se află sub regim de sancțiuni internaționale.

Deși dispune deja de suficiente resurse energetice livrate prin conducte la prețuri avantajoase, China, cel mai mare importator de energie din lume, face pași concreți pentru a consolida legăturile economice cu Moscova, sfidând izolarea internațională. Acesta este un câștig esențial pentru președintele rus Vladimir Putin, care a transformat Gazul Natural Lichefiat (GNL) într-un pilon al exporturilor rusești, necesar pentru alimentarea mașinăriei de război.

Potrivit Bloomberg, inițiativa Chinei este la început, dar seamănă izbitor cu tactica folosită deja de Rusia în domeniul petrolului: crearea unui sistem paralel, o „flotă fantomă”, structurată prin companii intermediare și înregistrări fictive, menită să ocolească sancțiunile. Spre deosebire de petroliere, însă, transportul de GNL este mult mai complex – doar aproximativ 800 de nave din lume au sistemele sofisticate de răcire necesare, ceea ce face disimularea rutelor mai dificilă.

Nave cu trasee ascunse și proprietari fictivi

Mecanismul de eludare a sancțiunilor este deja vizibil:

  • CCH Gas: Acest tanc de GNL, care transportă gaz rusesc sub sancțiuni, și-a dezactivat sistemul de localizare (AIS) în apropierea unui port chinezesc, o practică standard pentru a ascunde originea mărfurilor. Proprietarul declarat, CCH-1 Shipping Co., are o adresă în Hong Kong identică cu cea a unei firme de servicii administrative, indicând o tentativă de a masca adevăratul proprietar.

  • Kunpeng: O altă navă rebotezată recent a fost reperată în largul coastelor Singaporelui, operând opac. Drepturile de proprietate au fost transferate rapid către firme puțin cunoscute din China și Insulele Marshall – jurisdicții preferate pentru înregistrările fictive.*

Această strategie permite Chinei să importe GNL rusesc din proiecte precum Arctic LNG 2, transformând portul chinez Beihai într-un hub de tranzit pentru gazul sancționat.

Analiștii subliniază că aranjamentul este benefic ambelor părți: energie ieftină pentru Beijing și fonduri pentru Moscova. Pe măsură ce Washingtonul intensifică eforturile de blocare, noua flotă chineză de GNL devine cea mai subtilă expresie a parteneriatului strategic chino-rus, crescut sub acoperirea sancțiunilor.