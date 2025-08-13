Conform publicației ucrainene Defense Express, investigația a început la solicitarea Biroului Național Anticorupție din Ucraina, concentrându-se pe suspiciuni de corupție. Se vorbea despre faptul că anumite firme bulgare ar fi vândut echipamente militare cu prețuri mult mai mari decât cele de pe piață către forțele ucrainene. Miroslav Rashkov, secretarul general interimar al Ministerului de Interne bulgar, a confirmat desfășurarea perchezițiilor, precizând că până în prezent nu au fost efectuate arestări.

Extinderea investigației spre posibile încălcări ale sancțiunilor

O a doua direcție a anchetei, dezvăluită de postul bulgar bntnews, investighează posibilitatea ca aceleași rețele să fi încălcat sancțiunile împotriva Rusiei, livrând arme și către Moscova. Aceasta a conferit cazului o dimensiune geopolitică semnificativă. Perchezițiile s-au concentrat pe sediile companiei Sage Consultants AD, una dintre cele mai mari firme de tranzacționare a armelor din Bulgaria, asociată cu oamenii de afaceri Gencho și Hristo Hristov.

Detalii despre oamenii de afaceri implicați și conexiunile internaționale

Un aspect notabil este achiziția unui apartament în Beverly Hills, California, de către Hristo Hristov în 2019, indicând existența unei rețele comerciale ample și profitabile. Cazul a primit o nouă conotație cu legătura făcută între această anchetă și arestarea cetățeanului bulgar Petar Mirchev în Spania, la începutul acestui an. Mirchev a fost acuzat de SUA că a furnizat arme unui cartel mexican, iar sursele arată că armele proveneau de la o companie controlată de frații Hristov, scrie Defense Romania.

Europa se înarmează până în dinți. Imaginile din satelit arată o extindere a suprafeței producției militare la 2,8 milioane mp

Piața gri a armelor și implicațiile globale

Concomitent, activitatea acestor rețele scoate în evidență problema piețelor nereglementate cu consecințe serioase. Cartelurile de droguri plănuiau să achiziționeze, pe lângă arme, tehnologie militară avansată, inclusiv sisteme antitanc și drone, utilizate deja pe câmpul de luptă. Faptul că aceste rețele au acces la tehnologie militară de ultimă generație facilitează transferul către actori non-statali și potențiali adversari ai NATO.

Impactul anchetei asupra pieței europene și securității regionale

Această investigație bulgară marchează o etapă importantă, ilustrând modul în care rețelele de traficanți de arme pot profita de vulnerabilitățile sistemelor pentru a permite transferuri ilegale către actori ostili. Situația aduce în prim-plan întrebări cruciale pentru Ucraina privind integritatea partenerilor săi de aprovizionare, dar și pentru NATO și Uniunea Europeană, care văd în acest caz o avertizare clară referitoare la necesitatea unei supravegheri mai stricte a pieței de apărare din Europa de Est.

Rolul strategic al industriei militare bulgare

Bulgaria deține un sector industrial-militar important, capabil să producă armament și muniții de tip sovietic, produse utilizate intens de armata ucraineană. Astfel, orice perturbare a lanțurilor de aprovizionare poate avea un impact direct asupra operațiunilor de pe front. Se va urmări dacă această anchetă va provoca o curățenie reală în piața de apărare sau doar va scoate la iveală o mică parte a unei rețele mult mai ample.

