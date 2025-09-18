Cazul lui Călin Georgescu reamintește de „Procesul Tămădău” din 1947, când Iuliu Maniu, Ion Mihalache și alți lideri politici din partidele de la acea vreme au fost arestați sub pretextul că încercau să fugă din țară pentru a organiza rezistența în Occident. Ei au fost acuzați de: „Uneltire împotriva ordinii sociale”. Această acuzație generică era folosită pentru a încrimina orice formă de opoziție și se baza pe ideea că liderii partidelor istorice, prin acțiunile și discursurile lor, subminau regimul "democratic" popular proaspăt instalat de comuniști. Iuliu Maniu a fost condamnat la închisoare pe viață, a murit la Sighet în 1953. Ion Mihalache, Ilie Lazăr, Nicolae Penescu, Dinu Brătianu, I. C. Brătianu și alți fruntași liberali au fost marginalizați sau arestați.

Dosarul semnat de Marius Iacob și anunțat cu fast de Alex Florența arată mijloacele actualei puteri de a suprima opoziția. Florența a legat acest dosar de instigare împotriva ordinii constituționale, de campania electorală a lui Georgescu, de un "război hibrid" orchestrat de actori externi cu legături certe în Federația Rusă, incluzând atacuri cibernetice, destabilizare a ordinii publice, subversiune politică și dezinformare. Se descrie o infrastructură complexă care ar fi promovat narative "eurosceptice", "anti-sistem" și "naționalist-extremiste" în beneficiul lui Călin Georgescu. Acest limbaj poate fi interpretat ca politic, deoarece implică un conflict direct cu instituțiile statului și sugerează că anularea alegerilor din 2024 a fost justificată de aceste amenințări.

”Astăzi a fost înregistrat la Curtea de Apel București rechizitoriul emis de Parchetul General în care au fost trimiși în judecată 22 de incuplați pentru săvârșirea infracțiunilor de tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, instigare publică, și unii dintre ei pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor sau a materialelor explozibile. Beneficiarul acestei campanii de influenţare, de dezinformare şi de creare artificială a unui trend în viralizare a mesajului candidatului independent a fost făcută cu certitudine în sprijinul acestuia”, a declarat procurorul General al României.

Mai mulți experți în drept, susținători ai lui Călin Georgescu, dar și din rândul puterii susțin că rechizitoriul este un "simulacru" sau "dosar politic", similar cu cel al lui Donald Trump, motivat de "oligarhia globalist-soroșistă". Avocații lui Georgescu susțin că acuzațiile se bazează pe "indicii convergente" fără probe directe și că nu dovedesc cunoașterea falsității informațiilor diseminate. Pe X, unii compară cazul cu "dosare fabricate" din anii '50, sugerând o vânătoare de oponenți politici.

Acest dosar pare că a venit să acopere anularea alegerilor din 2024 intens criticată chiar de administrația americană în mai multe rânduri. Procurorul general a legat cazul de "campanii hibride" rusești, beneficiarul fiind Călin Georgescu.