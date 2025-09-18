Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 a transmis că inculpații și-au recunoscut faptele și au primit pedepse cu închisoarea, dar cu suspendare.

Metoda prin care au falsificat voucherele

Potrivit procurorilor, între august și septembrie 2024, cei trei au creat copii contrafăcute ale unor vouchere SGR care conțineau atât coduri de bare, cât și coduri QR unice. Aceste documente falsificate au fost utilizate de 1.513 ori. Deși un voucher își pierdea valabilitatea imediat după prima folosire, inculpații l-au prezentat în alte locații, profitând de lipsa unei verificări centralizate în sistemul informatic.

Prin această metodă, cei trei au reușit să obțină în doar câteva săptămâni suma totală de 58.670 de lei.

Pedepse cu suspendare pentru cei implicați

În urma anchetei, procurorii au încheiat acorduri de recunoaștere a vinovăției cu inculpații. Aceștia au primit pedepse de 2 ani și 7 luni, respectiv 2 ani și 4 luni de închisoare. Instanța a stabilit că pedepsele să fie suspendate sub supraveghere, ceea ce înseamnă că cei trei nu vor merge efectiv în spatele gratiilor, dar vor fi monitorizați pe o perioadă stabilită.

Inițial, persoanele implicate fuseseră plasate în arest preventiv, însă ulterior măsura a fost înlocuită cu controlul judiciar.

Sechestru pe bunurile inculpaților

Pentru a asigura recuperarea prejudiciului, procurorii au dispus sechestru pe bunurile mobile și imobile aparținând celor trei inculpați. În cazul în care suma nu va fi restituită, bunurile respective urmează să fie executate silit.

