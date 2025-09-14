Într-o încercare recentă, militarii ruși au încercat să pătrundă în apropierea orașului printr-una dintre conducte, însă manevra nu a avut succes. Kupiansk, o așezare asemănătoare ca dimensiuni cu Avdiivka, rămâne sub controlul complet al apărătorilor ucraineni, după cum a comunicat Statul Major General ucrainean pe 13 septembrie.

Interceptarea și controlul conductelor

„Ieșirea din conducta folosită de inamic este sub controlul trupelor ucrainene. Aceasta nu duce direct în oraș. Alte conducte din zonă au fost deteriorate sau inundate, iar ieșirea celei rămase este supravegheată”, a explicat SMG, citat de Defense Romania.

De la începutul anului 2025, ofensiva rusă spre Kupiansk a fost lentă și costisitoare. Forțele ruse s-au concentrat la periferia nordică pentru a încerca regruparea și lansarea unor atacuri la sol mai puternice. Unele unități au pătruns în oraș, dar au întâmpinat o rezistență acerbă, iar armata ucraineană desfășoară operațiuni de curățare și identificare a soldaților inamici.

Pierderi și capturi semnificative

Operațiunea defensivă ucraineană a provocat pierderi semnificative forțelor ruse: în două săptămâni, 395 de militari au fost eliminați. În zonele Radkivka și Holubivka, la nord de Kupiansk, au fost neutralizați 265 de soldați ruși, iar în oraș alți 128.

Capturile de personal inamic au oferit informații valoroase și materiale care vor fi folosite pentru acțiuni ulterioare împotriva trupelor invadatoare. Statul Major General a subliniat că operațiunea continuă, cu măsuri de consolidare a apărării și eliminare a amenințărilor din apropierea orașului.

Kupiansk, un oraș capcană pentru ruși

Kupiansk, mult mai dens urbanizat decât Avdiivka, devine extrem de periculos pentru trupele ruse care intră fără suport aerian și artilerie puternică. Aviația tactic rusă este concentrată pe direcția Pokrovsk, iar artileria nu poate să avanseze din cauza monitorizării drone. Acest lucru împiedică distrugerea infrastructurii urbane extinse pe peste 30 de kilometri pătrați.

Comparativ cu 2024, ritmul luptelor în Kupiansk s-a încetinit. Anul trecut, ofensiva rusă combinată cu atacurile asupra Harkovului și Vovchanskului a fost folosită pentru a dispersa forțele ucrainene din Pokrovsk. Tentativele de infiltrare a infanteriei ruse fără sprijin masiv nu amenință controlul ucrainean asupra orașului.

