A reușit să dea jos 35 de kilograme

Mulți oameni cred că săritul peste mese este util pentru slăbit deoarece nu mai sunt consumate calorii. În realitate, dacă nu mâncăm bine la ore fixe ne vom confrunta cu o senzație extremă de foame la ore destul de târzii. Iar dacă mâncăm la astfel de ore, ne vom da organismul complet peste cap.

A doua regulă pe care femeia a respectat-o a fost legată de hidratare. Deși poate suna banal, mulți oameni nu beau suficient de multă apă pe timpul zilei, iar acest lucru poate da peste cap modul în care funcționează organismul. În plus, este important să înlocuim sucurile pline de zahăr cu apă, scrie Click.ro

Trei reguli simple i-au fost de mare ajutor

Iar a treia și poate cea mai importantă regulă pe care femeia a respectat-o a fost una legată de mișcare. Mai precis, în loc să petreacă ore întregi la sală, ea a avut grijă să meargă pe jos în fiecare zi și să folosească scările în loc de lift.

Iar în timp, datorită faptului că a perseverat cu aceste reguli simple, femeia a reușit să scape de nu mai puțin de 35 de kilograme, dcri aceeași sursă.