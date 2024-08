Premierul Marcel Ciolacu a promis că pensionarii nu vor avea pensii mai mici în toamnă, după ce s-au constatat erori în deciziile de recalculare. În urma plângerilor din ultimele zile, când sute de pensionari au semnalat greșeli în documentele primite, Casa de Pensii a anunțat că va trimite noi documente oficiale pentru a se asigura că niciun senior nu va fi afectat financiar de recalculare.

Dacă unii au primit pensii mai mici, alții au primit prea mulți bani în plus. Este și cazul unei femei care spune că pensia ei a crescut de la 1.900 de lei la 10.284 de lei, potrivit deciziei de recalculare. Ea a mers la Casa de Pensii pentru a lămuri situația.

„M-a greșit acolo, să vă spun, și ce credeți că mi-a trecut? Că am de primit o sută de milioane – eu când am auzit că am de plătit o sută de milioane, m-am speriat. Primesc o sută de milioane, de unde dau banii înapoi. Eu când am văzut o sută de milioane acolo, să mi se facă rău. Mi-a calculat numele la altă persoană. La mine spune aici – 10 ani pe care nu i-am cotizat – care eu nu am avut întrerupere 3128 De unde suma asta să o primesc eu? Cât e aici? 10.284? A văzut domnul și a zis: da, e recalculat greșit, faceți cerere și așteptați să vină alta acasă”, a povestit pensionara Zoica Gheorghe, pentru presa centrală.

Concret, calculul a fost eronat, pentru că anii de vechime nu au fost corect trecuți.