Realitatea PLUS

SURSĂ: Realitatea PLUS

„Am avut niște discuții la sfârșitul lui decembrie, în care mi s-a propus să consolidăm dreapta românească în interiorul și în jurul PNL-ului.

În momentul în care discutam cu dumneavoastră (n.r. cu Anca Alexandrescu) aici (n.r. Realitatea PLUS), nu era nicio intenție de a reveni în PNL. Eu cu Rareș Bogdan sunt prieten de 25 de ani, jucam golf dinaninte de a face dumneavoastră (n.r. Anca Alexandrescu) această emisiune (n.r. ”Culisele Statului Paralel”).

Problema este ca PNL traversează o perioadă grea. Faptul că a fost o echipă câștigătoare nu inseamna ca situatia in Romania nu e grea, conjunctura nu e grea si ca in tot acest context este o responsabilitate maxima pentru partidele politice care sunt in Parlament si mai ales la guvernaresa rezolve problemele.

Trebuie sa confim ca din decembrie 1989 si pana azi, dar mai ales in ultimii ani, numirile in functiile publice se fac aproape exclusiv pe criterii politice.

Cred ca e nevoie in interiorul PNL de toti oamenii care isi pot aduce o contributie in baza ideologiei de dreapta pentru relansarea acestui partid. (…) Eu nu ma duc neconditionat la PNL”, a precizat Viorel Cataramă, la Realitatea PLUS.