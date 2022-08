Spotmedia.ro a solicitat în scris companiei Transgaz SA explicații despre faptul că veniturile directorului general Ion Sterian, dar și al altor directori și ale rudelor acestora sunt secretizate.

Compania a refuzat să facă publice salariile, dar a publicat pe site un așa-numit raport de remunerație pe anul 2021.

Din acesta reiese că indemnizația pe care o primește Ion Sterian are două componente. Prima este fixă și a fost în cuantum de 364.478 lei net, la care s-au adăugat 45.500 lei net pentru zile de concediu.

A doua componentă este variabilă și depinde de performanțele pe care le-a obținut directorul general. Per total, aceasta a ajuns la 1,286.101 lei milioane net.

Dacă adăugăm cei 409.978 de lei net care erau indemnizația fixă, aflăm că Ion Sterian a încasat anul trecut de la Transgaz SA suma de 1.696.079 lei net (echivalentul a circa 342.640 de euro, sumă netă).

"Când am citit că cei de la Transgaz au veniturile anonimizate, nu mi-a venit să cred. Mi-aș dori foarte tare să explice cei de la Agenția Națională de Integritate de ce a permis conducerii de la Transgaz să-și anonimizeze veniturile. De ce niște persoane, angajate la o companie cu capital majoritar de stat, plătiți cu sute de milioane de lei si bonusuri uriașe, au acest privilegiu. Plătim niște facturi cât casa la gaze și cred că românii au dreptul să știe unde se duc banii lor, la cine și cât. Și totuși am aflat care sunt veniturile lor. Peste 30.000 de euro pe luna are directorul general", a afirmat realizatoarea emisiunii ""Culisele Statului Paralel", Anca Alexandrescu.

Jurnalistul specializat în energie Gabi Moroianu este de părere că o astfel de strategie poate ascunde un alt lucru.

"Managerii de la stat își ascund veniturile in timp ce la Petrom se afișează veniturile, (...) pentru membrii directoratului sunt de peste 500 de mii de euro brut. Mi se pare firesc ca oameni aflați în astfel de poziții să câștige bani. Până la urmă, de ce oamenilor din companii care administrează o resursă a statului - Transgaz, Transelectrica - le-o fi rușine că au salarii mari, dacă își fac treaba?! Le e rușine că lumea o să-i ia la trei păzește, poate că în sinea lor se gândesc că nu merită acești bani".

Și politicianul Codrin Ștefănescu este de părere că o astfel de strategie nu este întâmplătoare, ci ar avea drept scop să ascundă sumele uriașe care se scurg spre clientela politică, dar și să favorizeze capitalul străin.

"N-aș avea nimic împotrivă ca un director să câștige, dar dacă te uiți pe bursă, rezultatele nu sunt așa strălucite, poate și pentru că toate aceste consilii de administrație sunt căpușate de tot felul de băieți și fete. Noi, pe vremea lui Liviu Dragnea, am arătat că marile companii, am indicat o mare rețea de magazine care avea 80 de mii profite la final de an, alta a anunțat minus 50 de euro, Nimeni nu ne-a dat în judecată că am fi prezentat date false. Situația este in felul următor: ce e capital românesc este căpușat, ce este străin trebuie să meargă și să trimită profituri uriașe în țările de origine.", a afirmat Codrin Ștefănescu, la Culisele Statului Paralel.