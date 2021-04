Costel Alexe a făcut un bilanț al celor 6 luni de când este șef de consiliu județean și spune că interesul cetățeanului trebuie să primeze. El a trecut în revistă cele mai importante proiecte ale județului pe care îl conduce.

„Noi suntem focusați pe interesul cetățenilor. Din nefericire, s-a pus eticheta de baron local pe tot ce înseamnă administrația locală. Iar mulți oameni au fost cataloghați în acest fel, chiar dacă activitatea lor a fost exclusiv în interesul cetățeanului.

Campania electorală s-a terminat. Trebuie să avem un echilibru pe scena politică. Eu, împreuna cu echipa CJ, în aceste 6 luni am inițiat crearea Institutului de Medicină Cardiovasculară. Suntem la stadiul de aprobare a proiectului în CJ și de semnare a studiului de prefezabilitate. E o investiție de 350 milioane de euro. Sunt 5 milioane de romani care vor beneficia de acest institut. La Spitalul de copii Sf. Maria din Iași am înființat secția de chirurgie plastică și microchirurie, unde se pot opera arsurile grave. Medicii specialiști au tratat deja cu succes destule cazuri. Am demarat contruirea primului Centru de tartament al infertilitații la maternitatea „Elena Doamna”. Am alocat fonduri în bugetul pe 2021. Vrem ca la Iași să avem primul spital regional de urgență. Există deja un împrumut de 250 milioane de euro de la Banca Europeană pentru Investiții. Avem speranța că toate cele trei spitale regionale vor merge concomitent.

Proiectul spitalului mobil de la Lețcani a fost votat de întreg eșichierul politic, a fost votat în unanimitate în CJ. Implementarea proiectului Lețcani a dus la grave deficiențe. CJ Iași nu a făcut decât să dea unei asociații 10 milioane de euro ca să cumpere acel spital. E nevoie de un spital care să corespundă tehnic tratării pacienților Covid-19.

Am apreciat că și ministrul Fonduriloe Europene, Cristian Ghinea, a cuprins acest proeict în PNRR. Spre să avem șansă. Nu aș vrea să împart în acest mandat cetățenii în funcție de culoarea politică a primarului. Astfel, când s-au împărțit banii de la buget, am stabilit principii, iar fondurile au fost alocate matematic, după o anumită formulă. NU dau banii pe criterii politice. M-am întâlnit cu primarii, le-am spus că e importantă alimentarea cu apă, canalizarea, rețeaua de gaze și drumurile, iar apoi le-am împărțit banii. Un alt principiu de la care nu vreau să mă abat este prioritizarea proiectelor. Nu ne ducem să facem parcuri industriale acolo unde nu e nevoie și nici cerere”, a concluzionat costel Alexe.