„În momentul în care ești un avocat de valoare, esti capabil sa susții o pledoarie, ești acuzat de DNA... (...) Cum a putut primi aceasta decizie când stia ca e nevinovat. Si cu fetițele sale gemene... Foarte multe drame. (...)

Ieri , la ora 12.00, când s-a anuntat decizia la Inalta Curte, Robert a aflat la câteva ore după. Era la muncă pe sectia a 4-a la Jilava, acolo unde sunt persoanele cu cele mai crunte infractiuni. Alti condamnati i-au spus. A fost absolut șocat”, a relatat avocatul Florin Durgheu, miercuri seară, la Culisele statului paralel.

„Prin ce s-a intamplat la Înalta Curte s-a adus in limitele firescului. Și ca exercitarea profesiei nu poate sa reprezinte niciun risc. (...)

Și la Inalta Curte a fost de noaptea minții, o mascaradă. Doar Robert Roșu a scăpat. Completul de judecata nu a avut in vedere motivele pentru nelegalitate, e vorba de abuzuri, au mers doar pe exercitarea profesiei de avocat”, a explicat avocatul Florin Durgheu.

„Printul Paul al României, acuzat în acest dosar (retrocedările ilegale ferma Băneasa) era moștenitor de drept, erau vreo 10-15 date (decizii - n.red.), unele si in Portugalia, mostenitorul unor imobile care au aparținut Casei Regale. Și, nemaiavand bani in buzunar, si-a vandut drepturile litigioase către altii, printre care Remus Truica. Prințul face plângere că a fost înșelat, și prin aceasta plangere a fost acuzat ca face trafic de influenta. (...)

S-a ajuns la situatia in care s-a zis că hotărârile de retrocedari nu sunt bune. Si i-au chemat pe judecatori, procurori speriati de bombe. Am auzit și de David Deca (procuror - n.red.), care era de mai multe ori cu pistolul pe masa. Multi au spus ca nu ar mai fi dat (hotărâri). Sunt trimisi in judecata, dar judecătorii nu au fost trimisi in judecata. (...)

Un om a stat un an în închisoare, este o represiune nedreaptă, știai că e nevinovat și ai spus că justificările sunt irelevante și să condamni omul...”, a comentat și jurnalistul de investigații Răzvan Savaliuc.

În decembrie 2020, avocatul Robert Mihăiţă Roşu a fost condamnat la 5 ani de închisoare în dosarul Ferma Băneasa. Procurorii Direcției Naționale Anticorupție l-au acuzat pe avocatul Robert Roșu că știa că prințul Paul nu avea nici un drept legal de a revendica proprietățile, dar s-a implicat activ în demersurile de încheiere contracte și transmitere de notificări în baza unei înțelegeri cu Remus Truică. Avocatul Robert Roșu a fost acuzat pentru abuz în serviciu pentru că l-a asistat pe prințul Paul la o întâlnire cu Consiliul de Administrație al Institutului pentru Cercetare Dezvoltare pentru Protecția Plantelor București, în care i-a convins pe reprezentanții institutului să dea o decizie în favoarea prințului Paul.