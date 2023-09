„L-am întrebat despre consultanța dată firmei turcești care a cumpărat Moldomin. Victor Ponta e din nou la vârful politicii, doar e consilierul lui Victor Ciolacu, deși trebuie să dea explicații.

Am vrut să-i spun La mulți Ani!, că este ziua lui de naștere, dar nu mi-a răspuns. Faptul că azi am un subiect ce are legătură cu el, e pură întâmplare. Nu am nicio problemă că Ponta și-a făcut firmă de consultanță. A zis că nu mai face politică, dar s-a trezit să se ducă să fie consilier onorific la Ciolacu. I-am spus că și-a bătut un cui în talpă. Ponta vrea să arate că el e premierul, Ciolacu a vurt să arate ceva, dar i-a ieșit altceva. Una dintre firmele care e reprezentată de Ponta a cumpărat Moldomin, la Moldova Nouă, Caraș Severin. Acolo de unde e și Grindeanu, care spune că s-a implicat direct, pentru că cei doi au un șef comun: Ion Mocioalcă. A fost pe la Pro România, a cum a revenit la PSD. I s-a promis un post la Curtea de Conturi în locul lui Bădălaău. Singurul lucru pe care îl spun și arăt public și fac și legături în plus, el nu-și suspendă firma, pentru că, susține el, nu este conflict de interese. Nu știu să se fi dat legea lobby-ului în România. Dacă nu vrea politică, să stea la consultanță, altfel, dacă nu avem legea lobby-ului, atunci trebuie să stea de-o parte”, a declarat Anca Alexandrescu.

ETAPELE AFACERII CUPRULUI DE LA MOLDOMIN





2012: activele Moldomin SA sunt vândute către o companie sârbă acuzată de corupție și spionaj. Afacerea cade după ce un cetățean rus este prins pe Aeroportul Otopeni cu hărți ale zăcămintelor de cupru



2021-iulie 2023: Compania VP Project Advisors SRL, al cărui unic asociat este Victor Ponta, a tăiat facturi în valoare de 2,4 milioane lei pentru servicii de consultanță companiei turce Eti Bakîr



27.05.2021: Eti Bakîr înființează compania Cuprumold Mining SA



Iunie 2021: Cabinetul de avocatură al lui Bogdan Tohăneanu, un apropiat de-al lui Victor Ponta, asistă compania Eti Bakîr să preia de la RTZ Insolvency activele și licența de exploatare a Moldomin SA. În joc sunt cele mai mari resurse din cupru din România, estimate la 1 miliard de dolari. Operațiunea a fost catalogată drept ilegală



07.02.2022: ANRM aprobă transferul licenței de exploatare de la Moldomin SA către Cuprumold Mining SA



19.04.2022: Flavius Nedelcea, fost consilier județean Pro România, devine secretar de stat în Ministerul Economiei, în subordinea căruia se află sectorul unde activează compania turcească



30.06.2023: Cuprul este introdus de Comisia Europeană pe lista materiilor prime strategice ce nu mai sunt permise la export fără o prelucrare pe teritoriul UE



18.08.2023: Victor Ponta a devenit consilier onorofic al premierului Marcel Ciolacu



21.08.2023: Radu Oprea, ministrul economiei, susține că este studiată posibilitatea ca acționarul majoritar al Moldomin SA, Eti Bakîr, să construiască un combinat pentru prelucrarea cuprului