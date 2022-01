„Cea mai perversă mișcare a celor care vor să ne lase fără suveranitate și care vor să nege obligația noastră de a ne respecta Constituția este aceea de a ne convinge ca însăși Contituția spune ca nu trebuie să ținem seama de ea. Dar dacă cei care fac referire la acest articol, crezând că totul se rezumă la a citi, Constuția noastră include tratetele ratificate. (…)

Aceste tratate constitutive ale UE sunt cele care reprezintă sursa legislației europene. Dacă tratetele acestea intra în dreptul intern, sub supravegherea Constituției, cu care ele sunt ratificate, înseamna că tot ce urmează, ce decurge din ele intra sub autoritatea Constituției României. Nimeni nu spune că legile interne, dacă intra în coliziune, în contradicție cu vreo normă europeană, se ajunge la situația în care norma europeană primește, potrivit Constituției României, prioritate. Asta se întâmplă numai încât Constituția României îi dă voie, deci Constituția României are supremația. Nu avem ce să discutăm mai mult decât atât”, a precizat Adrian Severin, fost ministru de Externe, la Realitatea PLUS.