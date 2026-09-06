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Politica· 1 min citire
CSAT se reunește luni la Cotroceni. Nicușor Dan pune pe agendă înzestrarea Armatei și prezența militară a SUA
Nicușor Dan, președintele României
Președintele României, Nicușor Dan, a convocat o ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), programată luni, 7 septembrie 2026, de la ora 15:00, la Palatul Cotroceni.
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