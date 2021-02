Directorul financiar al BioNTech, Sierk Poetting, a precizat și că din 15 februarie vor fi reluate livrările dozelor care trebuiau trimise în primele trei luni ale anului.

Anunţul companiei germane a venit cu câteva ore înaintea unei reuniuni a cancelarului Angela Merkel cu înalţi oficiali, unde se va discuta despre ritmul prea lent al campaniei de vaccinare din țară, potrivit Agerpres. La întâlnire participă, pe lângă premierii celor 16 landuri germane, reprezentanţi ai producătorilor de vaccin şi cei ai Comisiei Europene, care cumpără serul pentru statele membre de la diferite companii. Întâlnirea are loc și în contextul în care, recent, compania britanico-suedeză AstraZeneca a anunţat că nu va putea, în primă fază, să livreze dozele de vaccin promise inițial.

Informația privind suplimentarea livrărilor de vaccin a fost confirmată și de Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care a scris pe Twitter că, în 2021, UE va putea primi până la 600 de milioane de doze de vaccin.

We are working with pharmaceutical companies to ensure vaccines are delivered to Europeans. #BioNTech/@pfizer will deliver 75 million of additional doses in the second quarter of the year - and up to 600 millions in total in 2021.