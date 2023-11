Scandalul achizitiei de vaccinuri din pandemie a explodat, iar DNA a deschis un dosar prin care se anunță să cadă multe capete, responsabile cu achiziția din perioada respectivă. Vlad Voiculescu, fostul ministru al Sănătății a pasat vina in curtea fostului premier din acea perioada și a declarat, într-o intervenție la Realitatea PLUS, că decizia de a cumpăra cantitatea imensă de vaccinuri a aparținut lui Florin Cîțu. Această situație paradoxală a fost comentată de Miron Mitrea în cadrul emisiunii Culisele Puterii de la Realitatea Plus.