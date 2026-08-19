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Extern· 2 min citire
Criză în Golf: EAU suspendă comerțul și tranzacțiile cu Iranul
Emiratele Arabe Unite/ Profimedia
Emiratele Arabe Unite au suspendat, până la noi ordine, toate schimburile comerciale, tranzacțiile financiare și operațiunile de comerț cu Iranul, pe fondul escaladării tensiunilor din regiune. Decizia vine după ce autoritățile de la Abu Dhabi au acuzat Teheranul că a lansat două rachete balistice către teritoriul EAU, acuzație respinsă de Iran, relatează AFP.
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