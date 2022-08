Premierul Cehiei, care deține președinția semestrială a Consiliului Uniunii Europene, cere măsuri pentru criza gazelor, iar ministrul belgian al energiei face previziuni sumbre pentu următorii 10 ani în Europa, dacă nu vor fi luate măsurile necesare pentru a reduce preţul gazelor naturale. Și cancelarul Austriei avertizează despre „nebunia de pe piețele energetice” și spune că președintele Vladimir Putin nu poate fi lăsat să impună prețul european al energiei. Acelștia cer plafonarea urgentă a preșurilor la energie, la nivel european.

„Următoarele cinci până la 10 ierni vor fi groaznice dacă nu facem nimic.

Trebuie să acționăm la sursă, la nivel european, și să lucrăm pentru înghețarea prețurilor la gaze”, a avertizat ministrul belgian al energiei.

Tinne Van der Straeten cere plafonarea urgentă a prețurilor gazelor, notează BBC.

„Este nevoie urgentă de a introduce un plafon european al prețurilor. Acest lucru poate reduce factura la energie cu 770 de euro pe an per familie. La nivelul UE, plafonul de preț are cel mai mare impact, dar nu mai putem exclude blocarea prețurilor nici la nivel belgian”, a afirmat Van deer Straeten.

Și cancelarul Austriei trage un semnal de alarmă și solicită UE să decupleze prețurile la gaze și electricitate.

„Trebuie să oprim această nebunie care se întâmplă chiar acum pe piețele energetice. Prețurile la energie electrică trebuie să scadă.

Nu putem să-l lăsăm pe Putin să stabilească prețul european al energiei electrice în fiecare zi”, a afirmat cancelarul Austriei - Karl Nehammer, potrivit BBC.

Și premierul Cehiei a cerut rezolvarea prețurilor la nivelul UE. Cehia, care asigură președinția Consiliului Uniunii Europene până în decembrie 2022, a anunțat că va convoca reuniunea de urgență pe energie la nivelul miniștrilor de resort din țările UE. Premierul Petr Fiala a anunțat luni că a discutat din nou cu șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

„Preţurile ridicate la energie, care-i afectează pe europeni, trebuie rezolvate la nivelul UE. Înaintea Consiliului Energiei al UE, vrem să găsim împreună cu liderii UE un mod de a ajuta cetăţenii şi companiile”, a mai transmis Fiala intr-un mesaj pe Twitter.

High energy prices are a Europe-wide problem that we need to tackle at European level.



I spoke this morning again with EC President @vonderleyen. Ahead of the EU Energy Council we want to find a way to help people and businesses that we can agree on with other European leaders.