Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a vizitat duminică Prahova și a convocat o ședință cu autoritățile locale și centrale, primari și prefecți, pentru a gestiona criza apei. În urma discuțiilor, s-a stabilit că principala problemă a fost lipsa unei comunicări clare din partea autorităților locale responsabile (din subordinea Ministerului Mediului) cu privire la riscul ca peste 100.000 de oameni să rămână fără apă potabilă.

Ce măsuri imediate au fost luate și care sunt soluțiile pe termen lung

Necesarul de apă potabilă a fost centralizat de urgență cu ajutorul prefecților, iar decizia CNSU a fost emisă pentru a începe imediat livrarea apei din rezerva de stat în localitățile afectate din Prahova și Dâmbovița.

Specialiștii au stabilit că alimentarea cu apă de la robinet va putea fi reluată în decurs de 72 de ore după ce turbiditatea apei scade sub pragul maximal.

Pentru a evita un episod similar în lunile următoare, autoritățile centrale și locale trebuie să identifice rapid alternative de surse de apă și să crească rezervele locale.

Ministrul Buzoianu a dă vina pe „ipocrizia politică” și manipularea publică, răspunzând la două acuzații majore.

1. Acuzația „presiunii” pentru apa menajeră

Ministerul ar fi „pus presiune” pentru a se distribui apă nepotabilă drept apă menajeră. Marea „presiune” a constat în trei întrebări adresate de față cu 20 de persoane, vizând de ce în alte zone (ex. Curtea de Argeș, Praid) se poate distribui apă menajeră, iar aici nu. Buzoianu a acceptat răspunsul experților DSP, care au declarat că nu este posibil, susține Buzoianu.

Ministrul a criticat faptul că, „oameni numiți politici de ani de zile” în companiile subordonate Apelor Române, care nu au făcut investițiile necesare în infrastructură (schimbarea țevilor) și nu au comunicat riscul de sistare a apei. Buzoianu a adăugat că nu se lasă intimidată de amenințările venite din partea acestor „înșurubați politic”.

2. Acuzația privind neglijența la conducta avariată

Ministrul Mediului a fost „neglijent” și nu a rezolvat o problemă a unei conducte cunoscută de „luni de zile” (acuzație venită din partea Președintelui CJ Dâmbovița). Conducta la care se face referire are probleme de ani de zile, iar entitățile locale (ESZ) au încercat reparații repetate, primind chiar și bani în acest scop. O tentativă a ministrului de a clarifica situația cu Președintele CJ s-a încheiat cu acesta din urmă strigând că se simte amenințat, după ce i s-a cerut să treacă de la atacuri politice la analize obiective.

Diana Buzoianu a încheiat mesajul afirmând că va căuta soluții și nu va „ascunde gunoiul sub preș”. Ea a subliniat că a lăsa 100.000 de oameni fără apă potabilă este „complet iresponsabil” și trebuie să existe „consecințe ferme”, chiar dacă acest lucru va deranja cercurile politice care au plasat oameni în funcțiile de conducere ale Apelor Române.