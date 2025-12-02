În contextul crizei acute, la Ministerul Energiei se desfășoară o ședință de urgență pentru a identifica soluții rapide la problema opririi centralei OMV Petrom de la Brazi.

În același timp, situația a generat o reacție politică vehementă: liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a solicitat public demisia ministrului Mediului, Diana Buzoianu, pe care o acuză direct că reprezintă un pericol pentru securitatea energetică a României.

Într-un mesaj public, Zamfir a subliniat gravitatea situației: „Ministra USR a Mediului, pericol pentru securitatea națională! OMV a ieșit din sistemul energetic național (unde au 10%) din cauza sistării apei! Acum se discută despre întreruperea activității Rafinăriei de la Brazi! România va fi nevoită să importe energie electrică scumpă din cauza ministrei inconștiente! Domnule prim-ministru, demiteți-o de urgență pe calamitatea de la Ministerul Mediului!”.