Cristoiu îl atacă pe istoricul Florian Bichir care a făcut publice documentele și se întreabă de ce nu le-a făcut până acum deși le deține de mai mult timp. Gazetarul este de părere că „istoricul s-a înscris în corul propagandistic anti Călin Georgescu”.

„Un gand despre marea descoperire a presei miluite de care am vazut ca se face un caz extraordinar: Mama lui Calin Georgescu a fost legionara, a fost membra intr-un cuib.

Si daca a fost legionara ce? Daca a fost legionara mama, fiul nu are voie sa candideze, ba chiar trebuie impuscat, sigur nu suntem in anii 50, dar seamana cu anii 50.

Daca e Aneta Popescu mama lui Calin Georgescu, dar mi se pare o prostie fara margini, se face o acuzatie ca mama, cat avea ea, ca am vazut acolo documentul. Potrivit documentului, banuiesc ca avea 17-18-19 ani. Culmea este ca desi era fiul unei legionare, a fost reprezentant la ONU.

Oameni buni, ce aveti cu omul asta? Candideaza, poate ca pierde alegerile

Cel care face dezvaluirile este istoricul Bichir. Domnul Bichir, am scris despre cartile lui, le stim, a fost pe la Consiliul National de Studiere a Arhivelor Securitatii, a scris si mai multe carti despre maresalul ANtonescu care azi ar trebui interzise.



Problema este ca el ca istoric zice ca a descoperit niste documente cand lucra la CNSAS si le-a tinut ani in sir. Nu se face. S-a inscris in campania anti Calin Georgescu”

Eu daca de exemplu as fi avut aceste documente, nu le dadeam. De ce sa folosesc munca mea de istoric sa ma inscriu in corul propagandistilor. De ce acum, de ce nu le-a scos acum trei ani, acum jumatate de an?”, a spus Ion Cristoiu.

