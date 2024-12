„Ceea ce e de interes public vă voi spune. În primul rând, aș dori să vă liniștesc, nimic din contribuțiile dvs la buget nu au fost folosite pentru mine, nu am avut ajutor de somaj.

Nu am fost angajat în ultimii 8 ani. Am trait finaciar din veniturile soției mele și din economiile mele destul de firave. Nu-mi amintesc să fi cerut cuiva vreun leu. De asemenea, nu am avut de la statul român sau alte instituții private din țară sau străinătate vreun leu sau vreun euro. Este opțiunea mea de care nu am de ce să feresc sau să mă rușinez”, a declarat Crin Antonescu, luni, la un post TV.