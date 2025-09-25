Crin Antonescu: „AUR este un partid care ar putea fi la guvernare”

Mai mult, deputatul AUR Fabian Radu a declarat că dacă ar avea loc noi alegeri, partidul lui Simion ar fi pe primul loc. Nu în ultimul rând, Marius Lulea îl acuză pe Bolojan că prezintă public idei din programul de guvernare AUR.

„AUR poate sa guverneze în România, AUR are solutii economice. Chiar acum cateva momente ascultam un discurs al celui care-și spune premierul României, Ilie Bolojan, în care repeta identic fraze din programul AUR de guvernare.

Doar ca diferența dintre noi cei din opozitie AUR, și ei, care se afla la putere, constă în faptul că ei au posibilitatea sa puna în aplicare si nu fac acest lucru, sunt doar vorbe”.

Sunt declarațiile liderului AUR făcute în exclusivitate la Realitatea Plus, după ce Crin Antonescu i-a pus la zid pe cei care atacă partidul din toate părțile și a transmis că nu ar fi exclus ca AUR să ajungă într-o zi să guverneze.

„Nu se poate să califici, într-una, drept extremist un partid, atât timp cât nu este în afara legii și nici măcar nu este într-o acțiune într-un tribunal pentru așa ceva.

Este un partid care a fost votat de milioane de cetățeni, are dreptul să fie în Parlament, are drept la respect și considerație publică la fel ca partidele de guvernământ.

AUR este un partid care într-o zi ar putea să guverneze, un partid cu care s-ar putea discuta variante de guvernare și un partid care constituie opoziția și trebui respectat”, a spus Crin Antonescu la Realitatea Plus.

„Într-adevar AUR a fost votat de foarte multi români este al doilea partid sau cel putin la alegeri a fost al doilea partid. Acum probabil daca ar fi alegeri AUR este primul partid al țării, a demonstrat că tot ce a spus și și-a asumat a facut si uitati ca din posibilitățile astea limitate pe care le avem noi ca partid de opozitie totuși mișcăm cate ceva cum a fost si in cazul motiunii impotriva doamnei Buzioanu”, a spus deputatul AUR Fabian Radu.

