Vara bate la usa, vremea este prietenoasa si soarele deja straluceste, imbiindu-te sa te gandesti la vacanta. Insa, pana una-alta, noi iti propunem sa incerci un desert cu iz de vara. Este plin de vitamine, aromat, si in plus, iti garantam ca este hipocaloric, ceea ce inseamna ca nu trebuie sa iti faci griji in privinta siluetei atunci cand il savurezi.