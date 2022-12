Anul acesta de Crăciun o echipă Realitatea PLUS a ajuns în casa unei familii de nevăzători. Am vrut să vedem cum se simt sărbătorile pentru cei care nu se pot bucura la fel ca noi de frumusețea bradului de Crăciun. Am fost însă impresionați încă din primele clipe de o altă frumusețe.

La prima vedere, familia David pare o familie ca oricare alta. Ascultându-le povestea, am aflat însă că oamenii aceștia au fost greu încercați. Sărăcia și problemele cu banii nu i-au ocolit nici pe ei, iar în prag de sărbători lipsurile se simt mai mult ca niciodată.

„Abia am reușit să luăm și noi una-alta de sărbători”, mărturisește mama.

În urmă cu câțiva ani, soții David au făcut un împrumut bancar ca să își organizeze nunta. Acum, datoriile care se ridică la 10 mii de euro îi îngroapă de la un an la altul.

Mama: Nu am mai plătit de ceva timp, de când o avem pe fetiță.

Reporter: De 3 ani?

Mama: Da, deja suntem în birou, urmează să ne dea în executare silită.

O familie cu suflet bun a ales să le sară în ajutor, mai ales că familia David se pregătește să devină mai numeroasă.

„Un băiețel care urmează într-o lună să vină. O familie a venit, ne-a cunoscut și inițial a vrut să ne ajute cu chiria pentru perioada asta de iarnă, dar, văzând că sunt insecte, a spus că nu putem să stăm să vină un bebe mic acolo și ne-a ajutat să ne mutăm aici”, spune mama.

După ziua petrecută împreună cu familia David, am înțeles ce înseamnă, de fapt, spiritul sărbătorilor.

„Pentru noi înseamnă să fim o familie, să fim uniți, să fim apropiați, să fim noi unici, autentici, traditional, pur românește”, mai mărturisește mama.

Cei care doresc să vină în ajutorul familiei pot dona în contul de mai jos:

IBAN: RO44INGB0000999910815619

Titular cont: Constantin Razvan David

Banca: INGB CENTRALA

Moneda: RON

Cod SWIFT/BIC: INGBROBU