Cozmin Gușă: „Nu voi candida la nicio funcție în PSD în acest an”

„Mă adresez în calitate de membru simplu PSD. Nu m-am înscris la organizație de la noi din Ardeal, pentru că n-am fost membru atunci când am fost secretar general la organizația din Cluj sau din Câmpia Turzii de unde sunt eu, ci am fost membru la PSD Sectorul 1, unde m-am reînscris în toamnă la recomandarea lui Dan Tudorache, care e primarul Sectorului 1, si a lui Paul Stănescu, care e actualu lsecretar general. Motive suficiente pentru unii colegi din CEx-ul de atunci și pentru Viorica Dăncilă ca să mă dea afară imediat, fără motiv. Sigur, nestatutar, nu s-a operat această excludere la Organizația Sectorulu i 1, așa că am calitatea de membru PSD cu drepturi depline, care însă nu va candida la nicio funcție în partid, cel puțin în 2020. Cred că e mai important să-i sprijin pe alții pentru candidatură la funcțiile de conducere, cum sunt cel puțin doi de aici de la prezidiu”, a declarat Cozmin Gușă, de la tribuna Conferinței extraordinare a filialei PSD de la Bistrița.

„Stăteam să calculez, dar nu mi-a fost greu, cam cât timp a trecut de când m-am adresat în calitate de membru PSD unei Conferințe județene și am sesizat că am îmbătrânit mult, pentru că au trecut aroape 17 ani. Am plecat în 2003, pe 4 iulie. E sigur că am mai vorbit în 2009 când am condus strategic campania lui Mircea Geoană, dar nu mai eram membru de partid, nu mai aveam gânduri de politică. Timpul trece. Am observat multe fețe cunoscute în sală. Apropo de cei de pe scenă, anul viitor o să aniversez 20 de ani de prietenie cu Radu Modovan, și cu Nicu (Nicu Moldovan, președinte executiv al filialei PSD, n.red.), și tot anul viitor o să aniversez 30 de ani de prietenie cu Vasile Dâncu. Așa că suntem vechi. Sperăm ca timpul ăsta s-a așezat peste noi bine, ne-a adus experiență și înțelepciune, pentru că experiențele pe care le-am avut în acest interval au fost extrem de dense”, a spus Cozmin Gușă în deschiderea discursului în fața social-democraților bistrițeni.