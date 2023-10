Două lucrături: 1. Capcană pentru Marcel Ciolacu, cineva l-a deturnat de la muncă la candidatură. 2. Ion Cristoiu a fost blocat de Băsescu atunci când Ringier i-a oferit conducerea EVZ.

V-am obișnuit cu explicarea anumitor jocuri subterane, ce nu pot fi pricepute doar prin urmărirea știrilor emise pe fluxurile normale, așa că o să-mi păstrez obiceiul și o să evidențiez azi două lucrături, una de dată recentă referitoare la Ciolacu, una mai veche legată de Ion Cristoiu, dar care e conexată cu scandalul din aceste zile de la Ringier-GSP, precizează Cozmin Gușă într-un editorial, potrivit solidnews.ro

1. Capcană pentru Marcel Ciolacu, cineva l-a deturnat de la muncă la candidatură.

Față de restul comentatorilor publici am avantajul că-l cunosc pe Marcel Ciolacu de mult timp, cu bunele și relele lui, ca fiecare dintre noi, îl știu din vremurile în care făceam și eu politică în PSD în urmă cu peste 20 de ani. Am monitorizat cu mare atenție activitatea lui de când a preluat șefia PSD în urmă cu 4 ani, cei care mă citiți regulat ați observat că l-am criticat sau apreciat funcție de ce-a reușit să facă de la butoanele partidului. Concluzia necesară pentru analiza de azi ar fi că, după perioadele de dictatură sau haos din mandatele lui Liviu Dragnea și Viorica Dăncilă, în ultimii ani de conducere ai lui Ciolacu treburile în PSD s-au echilibrat, relațiile dintre lideri s-au normalizat, dar e limpede că n-a reușit vreun proiect de reformă internă, cazurile apărute în serie de tip azilele groazei, GPL ucigaș pe axa pesedistă Caracal-Crevedia, Buzatu de Vaslui, mituitorul din Mioveni, ș.a., indică un mare putregai subteran în partid, relevant pentru mai marele putregai național ce implică și restul partidelor, dar și instituțiile statului. Pe acest fond amintesc că Ciolacu a ajuns cu greu șeful guvernului, cu forcepsul, sprijinit însă de forțele ce doreau stoparea marasmului adus de către guvernările haotice impuse de către Klaus Iohannis, mă număr și eu printre cei ce-au sprijinit pe față această schimbare. Deci Ciolacu trebuia să înțeleagă, și e clar c-a priceput, c-a fost ajutat să preia guvernarea în baza faptului că mai mulți am mizat pe hărnicia și capacitatea lui de efort, deci a fost promovat pentru ca să muncească în folosul țării! De-aici a venit și sintagma de ”patriotism economic”, în baza căreia el și-a prezentat programul guvernamental. Se vede clar însă, și-a devenit evident în ultima lună, că cineva l-a deturnat pe Ciolacu de la a face treabă eficientă, ceea ce înseamnă că trebuie să fie decis, incomod și deseori antipatic, impunându-i în schimb un comportament de candidat, ce zâmbește tuturor și nu vrea să deranjeze pe nimeni, începând și-un turneu electoral în care laudă pe toată lumea, se pozează cu ”oamenii muncii” și face gesturi de imagine inadecvate cu misiunea unui premier ce trebuie în primul rând să rânească gunoiul strâns în precedentele guvernări dezastruoase. Ieri, spre exemplu, consilierii l-au sfătuit să posteze pe contul său de Instagram o poză dintr-un magazinaș din Vâlcea, explicându-ne că s-a oprit acolo să-și ia pufuleți pentru că îi era poftă. Zilele trecute a fost la lansarea filmului de ”mare inspirație intelectuală” Miami Bici 2 și, după ce ne-a spus că este mare fan al filmului (și datorită faptului că acolo se vorbește despre ”Make Buzău Great Again”!!), a anunțat poporul, de două ori într-un minut, că el îi dorește ”La mulți ani lui Codin!” (Codin Maticiuc, zis Poponeț, producătorul lui Miami Bici, un băiat de bani gata, care s-a decis în ultima vreme să facă și opere de caritate, între două reprize de bătut cluburile de fițe). Mai am și alte exemple ce indică limpede că Ciolacu a fost deturnat de la muncă, misiune pentru care a fost susținut ca să ajungă premier, și-a fost pus deja să se îmbrace în hainele de prezidențiabil. Pentru noi ca țară această deturnare va avea efecte grave, pricepeți că într-un fel acționează cineva care nu așteaptă aplauze, și cu totul altfel unul ce se uită zilnic în oglinda sondajelor (false!) de opinie. Marcel Ciolacu trebuie însă să priceapă că singura lui șansă ca să ajungă prezidențiabil este ca anul viitor pe vremea asta românii să fie mulțumiți de munca pe care a făcut-o în calitate de premier. Iar asta se poate întâmpla cu o probabilitate mică, ce se va diminua rapid mai ales dacă el se duce la Miami Bici 2 sau ne arată că mănâncă pufuleți. Uitându-se în jur la consilierii săi, ce-l sfătuiesc prost în timp ce-l buzunăresc bine, îl rog să-și amintească de Dragnea și grupul său de consilieri de la Scroviștea (Doru Bușcu, Mircea Dinescu, Emil Hurezeanu), ce l-au păcălit în mod similar pe emanatul din Gratia că va ajunge președinte al României prin jocuri de culise de doi bani și gesturi de imagine inadecvate. Asta îl poate aștepta și pe Ciolacu, eu nu-i doresc, dar la câtă aritmetică politică știu, cred că va scăpa cu greu de acest traseu prestabilit deja de către inamicii săi!