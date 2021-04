Rezidenţii din Madrid şi-au exprimat în număr mare încrederea în vaccinul anti-COVID-19 AstraZeneca miercuri, în pofida descoperirii de către agenţiile europeană şi britanică cu rol de reglementare a medicamentelor a unei legături potenţiale între acest ser şi cazuri rare de formare a unor cheaguri sangvine, informează Reuters.

"Dacă citeşti prospectul oricărui medicament, vei vedea că există întotdeauna probleme pentru un număr mic de oameni", a declarat Pilar Garcia, care aştepta la coadă să primească vaccinul AstraZeneca în faţa stadionului echipei de fotbal Atletico Madrid, Wanda Metropolitano, utilizat în această perioadă ca un centru de vaccinare în masă.

"Cred că este vorba despre acelaşi lucru", a adăugat Pilar Garcia.

Agenţia Europeană pentru Medicamente (EMA) a anunţat miercuri că 169 de cazuri de cheaguri sangvine cerebrale au fost raportate după administrarea a 34 de milioane de doze de vaccin AstraZeneca.

"Astăzi a fost o zi foarte neplăcută din cauza tuturor acelor veşti care veneau din partea Agenţiei Europene pentru Medicamente", a declarat o altă rezidentă din Madrid, Carmen Ruiz, la puţin timp după ce a primit acest ser.

Ea consideră că mesajele incoerente ale autorităţilor reprezintă "o ruşine" şi a decis să aibă încredere în recomandările EMA, potrivit cărora beneficiile vaccinului AstraZeneca prevalează în faţa riscurilor medicale.

Unele ţări au decis să folosească serul AstraZeneca doar pentru anumite grupuri de vârstă, iar EMA a transmis că ţările europene ar trebui să decidă singure felul în care vor gestiona aceste riscuri, în funcţie de ratele de infectare şi de soluţiile alternative disponibile.

Înainte ca EMA să facă acel anunţ miercuri, autorităţile din regiunea Castilia şi Leon, situată în centrul Spaniei, au suspendat vaccinările cu serul AstraZeneca, deşi guvernul central de la Madrid a decis să continue campania de imunizare cu acest vaccin.

Miercuri seară, ministrul spaniol al Sănătăţii a anunţat, după consultări cu omologii lui europeni, că vaccinul AstraZeneca va fi administrat în Spania doar pentru persoanele cu vârste de peste 60 de ani.

Lipsa de coeziune dintre dispoziţiile referitoare la vaccin anunţate de autorităţile regionale şi de cele naţionale au exasperat-o pe Felicidad Gutierrez, o rezidentă din Madrid în vârstă de 63 de ani.

"Ei spun că (vaccinul AstraZeneca, n.r.) nu este bun, în alte locuri a fost suspendat, dar dacă am asculta de tot ce spun ei, atunci am sfârşi prin a nu mai face nimic. Am decis să vin să mă vaccinez", a declarat ea pentru Reuters, după ce a ieşit din stadionul Wanda Metropolitano.