Coronavirusul scumpește prețurile la dentist. Noile reguli din cabinetele stomatologice

În afară de echipamentele speciale de protecție împotriva infectării cu COVID-19 pentru medici și asistente, pacienții vor fi mai întâi triați și chestionați în legătură cu patologia pe care o au, mai ales cei care vin cu probleme acute. Înainte, pacienții vor trebui să-și facă o programare, iar la programare trebuie să se realizeze și o distanțare orară a consultațiilor. Obligatoriu, la intrarea în cabinet, pacienților li se va lua temperatura. Sălile de așteptare și circuitul individual al pacientului trebuie bine organizate. Nu se va mai pune problema prezenței mai multor persoane, pentru că va fi permisă prezența unei singure persoane, fără însoțitor, cu excepția cazurilor în care este vorba despre un minor sau o persoană cu dizabilități. Toate aceste măsuri se vor reflecta în costuri, după 15 mai: o ședință ar putea costa cu cel puțin 200 de lei mai mult decât înaintea izbucnirii epidemiei de coronavirus.

Din 15 mai, când se vor deschide cabinetele dentare, medicii și asistentele vor fi nevoiți să poarte echipamente speciale de protecție.

„Medicii vor fi echipati cu combinezon, masti speciale, ochelari sau viziera sau ambele, botosi. Nebulizatorul nu va mai fi obligatoriu dupa 15 mai, insa ne- am dotat cabinetele cu lampi UV, inclusiv, am comandat si urmeaza sa ajunga un tunel de decontaminare la intrarea in clinica”, a explicat medicul stomatolog Raluca Mihai, pentru Realitatea PLUS.

Programările vor fi făcute exclusiv la telefon, iar la intrarea în cabinet, obligatoriu, pacienților le va fi luată temperatura și vor completa un chestionar.

Programările trebuie făcute în asa fel încât pacienții sa nu fie nevoiți sa aștepte pe hol. Dar și să există timp între două programări pentru dezinfectarea sălii de lucru și a aparatelor. De preferat ar fi ca în sala de asteptare să nu se întâlnească mai mult de două persoane. Dar dacă se va întâmpla, trebuie păstrată distanța minimă de un metru și jumătate.

Chiar și așa oamenii spun că vor evita o perioadă să treacă pragul clinicilor și vor merge decât dacă au o urgență.

Potrivit Institutului Național de Statistică, în România există 15.100 de cabinete stomatologice.