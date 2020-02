CORONAVIRUS. Român din Italia: Nu venim în România pentru că spitalele nu ne garantează un minim de protecție

Dorin Pârvulescu, un român din Italia a vorbit despre situația din Italia. El locuiește chiar în zona Padova unde au fost înregistrate cazuri de coronavirus. Românul mărturisește că preferă să rămână în Italia pentru că se simte mai protejat de autorități decât în România.

"In decurs de 2 zile toata lumea este putin panicata. Toata lumea isi ia masuri de precautia, se vede ca s-a schimbat ceva. Deocamdata nu se resimte foarte puternic ceea ce se intampla pentru ca a fost weekend nu s-a mers la serviciu si nici la scoli. Nu se stie cate vor fi inchise. Au fost multe activitati anulate, de exemplu e perioada carnavalului si nu se mai face. Multe lucruri cu care ei sunt invatati nu se mai fac: chiar la biserica, acel semn de pace cu strangere de mana nu se mai face pentru ca vor sa previna raspandirea Coronavirus cat mai mult.

Deocamdata nu stim care scoli vor fi inchise. Dar stim ca in comunele apropiate de Padova deja sunt inchise mai multe scoli, magazine. In zona mea nu se aude inca nimic, insa situatia a evoluat foarte repede si ne asteptam sa se schimbe lucrurile repede. Numarul tot creste, nu ne sperie atat de tare, avem un sistem sanitar pus la punct destul de bine. Lumea e constienta de gravitatea virusului dar nu este acea panica.

Nici nu stiu la ce sa ma gandesc: e mai bine sa ma intorc in Romania unde nu avem nici un minim garantat din partea spitalelor? Sunt aici in Italia si am tot ce imi trebuie si daca se intampla ceva sunt mult mai bine protejat. Ne gandim la raul cel mai mic", a declarat Dorin Parvulescu la REALITATEA PLUS.