„Este clar că Lukoil International GmbH reprezintă o investiție excelentă și oricine ar fi încântat să aibă oportunitatea de a deține aceste active”, a declarat Bergmayr. El a adăugat: „Nu comentez posibilele tranzacții.”

Prin intermediul avocatului său, Bergmayr a refuzat să precizeze ce active îl interesează, dacă poartă negocieri directe cu Lukoil sau dacă acționează ca parte a unui consorțiu de investiții.

Parcursul profesional al lui Bergmayr

Bernd Bergmayr a lucrat ca investment banker la Goldman Sachs în anii ’90, după care s-a orientat către zona de private equity. Până în 2023, el a fost acționar majoritar al companiei MindGeek, care deține platformele Pornhub, RedTube și YouPorn.

