Relație controversată, sub ancheta autorităților

Victima minoră, elevă din comuna Crevedia Mare, județul Giurgiu, se afla într-o relație cu tânărul din Râmnicu Sărat, județul Buzău. Cei doi se cunoscuseră pe o rețea de socializare, iar legătura lor ridicase suspiciuni și declanșase anchete la nivelul mai multor instituții.

Primarul comunei Crevedia Mare, Daniel Badea, a declarat că a fost informat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Giurgiu, după ce instituția fusese sesizată de autoritățile din Buzău. „Poliția a constatat că fata, care la acea vreme avea 13 ani și jumătate, locuia la adresa tânărului de 19 ani. Din oficiu s-a deschis dosar pentru viol asupra unui minor”, a precizat edilul.

Monitorizare și consiliere

După ce situația a ajuns în atenția autorităților, familia fetei a fost monitorizată, iar adolescenta inclusă într-un program de consiliere psihologică. Deși în ultima parte a anului școlar reușise să își încheie situația, primarul spune că absenteismul ei era ridicat.

În urma anchetelor sociale, părinții au fost avertizați că relația nu este acceptabilă, însă edilul a remarcat că aceștia păreau să tolereze legătura. Mai mult, tânărul fusese văzut recent în sat, iar vecinii afirmau că acesta locuia de fapt la domiciliul fetei.

Cei doi ar mai fi fugit de acasă împreună și în trecut.

Ipoteza sinuciderii

Cei doi tineri au murit marți dimineață, după ce au fost loviți de un TIR pe A1. Șoferul vehiculului a declarat, potrivit presei, că i-a văzut apropiindu-se unul de altul, îmbrățișându-se și pășind împreună pe șosea, chiar în fața mastodontului.

Primarul comunei a confirmat că există suspiciuni privind un gest extrem: „Ce pot să deduc este că s-au sinucis.”

Adolescenta era cea mai mică dintre patru frați și locuia împreună cu familia, care nu fusese cunoscută de autorități ca având probleme. Cazul a fost preluat de poliție, urmând ca ancheta să stabilească exact circumstanțele tragediei.