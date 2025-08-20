Fata sinucisă i-ar fi spus tatălui că-l iubește

Este vorba despre Georgiana, o fată de 14 ani din județul Giurgiu și Marian, un băiat de 18 ani din Buzău. Tinerii au murit pe loc după ce au fost spulberați pe autostrada Bucureşti-Piteşti la kilometrul 41.

Din primele date, cei doi ar fi avut o relație de iubire cu care părinții lor nu ar fi fost de acord. Acesta ar putea fi și motivul pentru care ar fi recurs la gestul extrem.

În dimineața tragediei, Georgiana i-ar fi spus tatălui ei că îl iubește foarte mult.

Tragedia a avut loc la ora 9 dimineața când autostrada A1 București-Pitești era foarte aglomerată. Cei doi și-ar fi plănuit moartea și ar fi ales acea oră, tocmai pentru ca mașinile din trafic să nu îi poată evita.

Acela a fost momentul în care tânărul de 18 ani și-a luat în brațe iubita în vârstă de 14 ani și s-au aruncat împreună în fața unui tir. Impactul a fost extrem de violent, iar cele două victime nu au mai avut nicio șansă de supraviețuire.

Șoferul TIR-ului face declarații emoționante despre ultimele clipe de viață a celor două victime

Șoferul camionului este șocat de cele întâmplate și a făcut mărturii cutremurătoare despre momentul impactului. El a povestit că i-a văzut pe cei doi mergând pe jos pe banda de urgență dar nu s-a gândit nicio clipă la ce va urma. Într-o fracțiune de secundă, spune acesta, victimele s-au aruncat îmbrățișate în fața camionului și nu a mai avut timp să evite tragedia oricât ar fi încercat. Mai mult spune acesta, băiatul de 18 ani s-ar fi uitat direct în ochii lui în momentul impactului.

Mărturia șoferului este susținută și de alți doi martori. Unul dintre ei este șoferul unei mașini care circula în spatele TIR-ului. Acesta le-a spus polițiștilor că a observat atât tinerii de pe banda de urgență, cât și gestul șoferului de autocamion, care a schimbat brusc direcția de mers în încercarea de a evita impactul.

Șoferul de 40 de ani, originar din Prahova a fost testat cu aparatul etilotest, însă nu consumase alcool sau substanțe interzise. Potrivit anchetatorilor, cei doi tineri au mers pe jos cel puțin 5 kilometri până în locul în care s-a produs tragedia.

Nu se cunosc motivele pentru care cei doi ar fi recurs la gestul extrem însă din primele date, cei doi ar fi avut o relație de iubire cu care părinții nu ar fi fost de acord. Acesta ar fi principalul motiv care i-ar fi aruncat în ghearele morții. Fata avea 14 ani și locuia în județul Giurgiu. În dimineața tragediei, Georgiana i-ar fi spus tatălui ei că îl iubește foarte mult. Iar băiatul cu patru ani mai mare era din Buzău. Cele două familii se pregătesc acum de înmormântare.