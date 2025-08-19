Plecat spre România, dar nu a mai ajuns niciodată

Gabi, tată a patru copii, trebuia să se întoarcă acasă, în Satu Mare. Rudele au încercat să îl contacteze, dar fără succes, și au apelat inclusiv la mediul online pentru a cere ajutorul comunității. Abia după două zile de incertitudine, familia a aflat că bărbatul și-a pierdut viața joi, într-un accident de circulație.

Impact frontal cu un TIR

Potrivit primelor informații, autoutilitara condusă de român s-a ciocnit frontal cu un TIR, la ora 19:40. Impactul a fost devastator: șoferul român a fost aruncat din vehicul, iar ulterior mașina a luat foc. Echipajele medicale sosite la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața.

Șoferul TIR-ului a supraviețuit și a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Familia cere răspunsuri

Rudele spun că au aflat despre accident pe cont propriu, deși au bătut drumurile în Germania și au încercat să obțină informații oficiale. „Nimeni nu ne-a anunțat ce s-a întâmplat. L-am căutat două zile cu speranța că este în viață”, au declarat membrii familiei.

Cazul urmează să fie investigat de autoritățile cehe, care vor stabili circumstanțele exacte ale producerii tragediei.

Gabi trebuia să își reîntâlnească familia în România, dar drumul spre casă s-a transformat într-o dramă care a lăsat în urmă patru copii fără tată.