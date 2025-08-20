Cum s-a produs accidentul?

Martorii au declarat că mașina a accelerat brusc și șoferul a rămas căzut peste volan, înainte ca vehiculul să lovească un Toyota parcat pe dreapta, care la rândul său a intrat într-o altă mașină staționată.

La scurt timp, la fața locului au intervenit echipaje de poliție, pompieri și ambulanță, arată monitorulbt.ro. Cadrele medicale au folosit o targă specială pentru a-l extrage pe șofer din mașină și l-au transportat de urgență la spital, la secția Urgențe.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii accidentului.