Incidentul s-a petrecut pe o stradă din comuna Giroc, de lângă municipiul Timişoara, iar în urma căzăturii, băiatul de 16 ani a rămas inconştient, spun martorii.

”Astăzi, 19 august, în jurul orei 19:00, un tânăr de 16 ani a condus o trotinetă electrică pe Bulevardul Soarelui din localitatea Giroc, dinspre Strada Libertăţii înspre Calea Timişoarei, iar la intersecţia cu strada Visului a pierdut controlul trotinetei şi a ieşit în afara părţii carosabile. Pe trotinetă se mai afla un alt tânăr de 18 ani. În urma impactului, a rezultat o victimă, respectiv tânărul de 16 ani. La faţa locului au fost prezente echipajele medicale care i-au acordat primul ajutor şi l-au transportat la spital pentru îngrijiri medicale de specialitate”, a transmis IPJ Timiş.

În acest caz, poliţiştii au deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, conducere fără a deţine permis de conducere categoriei din care face parte vehiculul şi conducere pe drumurile publice a unui vehicul neînmatriculat.