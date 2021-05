Vlad Voiculescu ar putea reveni la Ministerul Sănătății. Ioana Mihăilă, actualul ministru, aruncă bomba și spune că nu exclude o colaborare instituțională cu Voiculescu.

„Nu am exclus posibilitatea de a colabora într-o formă instituțională cu Vlad Voiculescu pe viitor. Cred că îl voi lăsa pe dumnealui să vină cu propunerea. Nu e vorba să mă sune. Cred că aștept ca Vlad să se decidă ce vrea să facă pe viitor și care e viitorul lui în domeniul Sănătății”, a declarat Ioana Mihăilă.

În exclusivitate, pentru Realitatea PLUS, Vlad Voiculescu a declarat că decizia unei colaborări stă în mâinile actualului ministru.

„Asta este o decizie pe care, daca va fi cazul, o va lua doamna ministru, dar în momentul acesta nu sunt la curent cu declarațiile doamnei ministru, o să verific. Apreciez munca pe care doamna ministru o face la Ministerul Sănătății și echipa pe care o are în jurul dumneai. Aș vrea să nu comentez o declarație, nu am ascultat declarațiile doamnei ministru, nu știu exact ce voia să spună, dar am încredere că Ioana Mihăilă are cele mai bune intenții și va duce mai departe lucrurile începute”, a spus Vlad Voiculescu pentru Realitatea PLUS.