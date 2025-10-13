Clinica spune că are secție ATI și a primit o nouă acreditare în luna martie.

Documentul semnat, înainte de naștere. Noi detalii

De astăzi, încep controalele în toate unitățile medicale private din România, iar la Constanța, la spitalul privat unde tânăra de 29 de ani a născut, Corpul de Control și Inspecția Sanitară vor ajunge astăzi și vor începe aceste verificări.

În primul rând, vor verifica dacă blocul operator și secția de anestezie și secția de Terapie Intensivă corespund cu normativul în vigoare și dacă s-au aplicat sau nu protocoalele.

Ministrul Sănătății a spus că nu dorește să se ante pronunțe, însă va face raportul public în momentul în care va fi gata și în urma acestui raport vom vedea dacă a fost vorba despre culpă medicală sau a fost vorba despre o nerespectare a protocoalelor.

Pe de altă parte, Ministrul Sănătății a spus că sunt foarte multe spații improvizate și că ar trebui schimbată legislația. Totodată a anunțat că a discutat cu reprezentanții Societății de Anestezie și Terapie Intensivă, astfel încât ordinul de ministru să fie modificat și să fie schimbate acele criterii care autorizează aceste unități medicale private.