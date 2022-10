"Dacă vă aduceți aminte, din primul moment când PSD a spus că trebuie să renegocieze PNRR că nu are spațiul să majoreze pensiile. Este o minciună, eu spun că există spațiu de majorare cu actualul PNRR, evident că noul context extern a provocat niște dezechilibre, în funcție de care trebuie luată o decizie, dar trebuie aruncată la gunoi această minciună că din cauza PNRR nu pot crește pensiile mai mult de 10%.

Azi rata inflației este de 16%, deci cât ar trebui să fie creșterea pensiilor pentru a o compensa?! Pe de altă parte, trebuie să ne gândim și la faptul că aceste prețuri nu au crescut de la sine, nu trebuie să facem abstracție de măsurile luate de MF in ultimele 8 luni is care au majorat efectul creșteri preșului si ale inflației," a declarat fostul premier, în exclusivitate la Realitatea Plus.

Reacția acestuia a venit după ce liderul PSD Marcel Ciolacu a comentat ironic afirmația lui Florin Cîțu că pensiile pot fi mărite cu 25%.