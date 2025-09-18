Consilierul lui Bolojan ar fi spart milioane de euro pe concerte

Mihai Jurca, cel care s-a ocupat cu gestionarea Primăriei Oradea și a spart banii pe concerte și festivaluri a primit de la Bolojan funcția de șef al Cancelariei premierului.

Atât Mihai Jurca cât și Ilie Bolojan au fost contactați pentru un punct de vedere însă fără răspuns până la difuzarea acestui material.

Tot Mihai Jurca este acum și cel care vrea să ducă mai departe măsurile de austeritate ale Guvernului. Acesta s-a plâns că Guvernul dă prea mulți bani pe protocol și le-a tăiat bufetul suedez miniștrilor și accesul la șoferi.

Totul vine după ce, în anul 2023 cât a ocupat funcție la primăria Oradea, Mihai Jurca a alocat organizării de concerte peste 1,8 milioane de euro iar în 2024 cifrele s-au dublat.

