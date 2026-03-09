Consilierii PSD susțin proiectele de dezvoltare ale Capitalei și cer timp suplimentar pentru pregătirea hotărârilor CGMB

Grupul consilierilor generali ai Partidului Social Democrat a anunțat că susține în totalitate proiectele de dezvoltare ale Capitalei, cu scopul de a îmbunătăți calitatea vieții bucureștenilor, de a sprijini mediul antreprenorial și de a genera, implicit, creștere economică și noi locuri de muncă bine plătite.

În urma discuțiilor purtate cu Primarul General al Municipiului București și cu ceilalți consilieri generali, reprezentanții PSD au decis, de comun acord, amânarea ședinței extraordinare a Consiliului General al Municipiului București (CGMB), programată inițial pentru marți, 10 martie, pentru vineri, 13 martie, ora 10:00.

Motivul amânării, potrivit social-democraților, este acela de a oferi specialiștilor din cadrul Primăriei Capitalei timpul necesar pentru elaborarea și redactarea documentațiilor tehnice aferente proiectelor de hotărâre ce urmează să fie supuse votului CGMB.

PSD București își reafirmă disponibilitatea pentru un dialog deschis și constructiv cu toți factorii de decizie implicați în administrarea orașului, subliniind că își asumă responsabilitatea de a susține măsuri care răspund nevoilor reale ale Capitalei și care, totodată, protejează persoanele vulnerabile ce necesită sprijin din partea autorităților locale.

