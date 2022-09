"Nu înțeleg de unde a pornit această tensiune politică și cine și-a permis să denatureze tot ce înseamnă o sărbătoare a comunității noastre și echilibrul social și etnic de acolo. În urmă cu câteva săptămâni am participat la ceremoniile sărbătorile prilejuite de ziua Sf. Ștefan si atunci am considerat că este corect pentru a simboliza bunele relații, să oferim post-mortem titlul de cetățean de onoare unui concitadin maghiar reprezentativ și extrem de iubit, iar eu mi-am dat jos tricolorul de pe piept în momentul ceremoniei, înțelegând să respect tot ceea ce înseamnă simboluri ale comunității maghiare", a declarat Călin Cherecheș, în direct la Legile Puterii.

"Pe de altă parte, eu sunt omul care a făcut un gest pe care poate nici alt primar din România nu l-a făcut. În Baia Mare, deși etnicii maghiar nu reprezintă mai mult de 8% din populație, am acceptat ca sub denumirea în limba română să fie înscrisă și cea în maghiară. (...) Ceea ce s-a întâmplat acolo nu trebuie neapărat pe seama comunității, UDMR nu reprezintă maghiarimea, este un fel de secție română a partidului FIDESZ al lui Orban. De altfel, am citit că această ieșire șovină ar fi pornit de la reprezentații UDMR-ului local. Lucrurile nu au legătură cu românii și maghiarii din Baia Mare, ci cu lupta politică din Ungaria. La ceremoniile de la "Sărbătoarea castanelor" a participat contracandidatul din Ungaria al lui Orban," a afirmat, în exclusivitate la "Legile Puterii" de la Realitatea Plus.

În replică, viceprimarul UDMR Pap Zsolt Istvan a afirmat, tot la Realitatea Plus, că evenimentele ar fi fost prezentate deformat și că, de fapt, s-ar fi încercat o provocare din partea primarului.

"Dacă cineva a văzut filmări, poate observa foarte clar maniera în care s-a dat dispoziția de a se acoperi denumirile în limba maghiară, mă refer la un soi de mărci comerciale, de marcă, e ca si cum ai cere să se traducă hot dog sau kebap. Sâmbătă s-a încercat să se pună în seama mea și a UDMR a acestui așa-zis derapaj. Nu știu de la cine a pornit. Vineri, după ce am participat la deschiderea oficială a expoziției, m-am deplasat ca să verific situația la fața locului. Stând de vorbă cu reprezentanții vânzătorilor, mi s-au plâns că au fost somați să acopere denumirea de kurtoș kolac cu cozonac si că reprezentanții Primăriei au venit să instaleze steaguri ostentativ, lângă mesele la care se vindeau produse tradiționale maghiare. (...) Este un fals, eu nu am dar jos niciun steag," a afirmat viceprimarul UDMR din Baia Mare, Pap Zsolt Istvan.

Luni, primarul Cătălin Cherecheș a anunțat că, în urma celor petrecute, "pentru faptul că şi-a permis un delegat de-al meu, maghiar, aparent viceprimar, să pună mâna şi să dea jos steagul românesc din secunda asta îi retrag atribuţiile pe care i le-am delegat de viceprimar al muncipiului Baia Mare”, a declarat primarul din Baia Mare pentru www.presasm.ro.