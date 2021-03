„Facem precizarea că managerul actual, dr. Elena Codruța Neagu, are în vigoare un ordin de numire în funcție din partea Ministerului Sănătății, ordin valabil, neanulat de vreo instanță sau de minister până acum. În acest context, managerul Elena Codruța Neagu a făcut ieri o plângere penală împotriva numitului Constantin Mîndrilă, pe care îl acuză de mai multe fapte penale: violarea domiciliului profesional, sustragere de documente etc. În mod abuziv, numitul Mîndrilă a semnat ieri mai multe documente din mapa managerului, a dat dispoziții angajaților din spital, a schimbat șefa de la Resurse Umane, a înlocuit yalele de la birouri, a pus în funcțiune camere de supraveghere video încălcând dispozițiile GDPR etc. În ședința Consiliului de Administrație s-a decis prin vot trimiterea unei adrese către Ministerul Sănătății pentru ca abuzurile lui Constantin Mîndrilă să fie cunoscute, iar Corpul de Control al ministrului să vină la Focșani. În acest moment, el nu are niciun drept. ”Consiliul de Administrație a luat act de imposibilitatea exercitării atribuțiilor de management, fiind îngrădite drepturi și obligații din contractul de management, prin faptul că numitul Constantin Mîndrilă și-a însușit pe nedrept instrumentele ce dau caracter oficial înscrisurilor (ștampilă de manager, ștampila Consiliului de Administrație), prin faptul că pe nedrept a luat și a dispus măsuri ilegale în condițiile în care nu a prezentat un certificat de grefă sau alt înscris oficial sau ordin al Ministrului Sănătății care să-i justifice acțiunile. Prin conduita ilegală exercitată de numitul Constantin Mîndrilă, instituția Spitalului Județean de Urgență este pasibilă să suporte prejudicii majore, motivat de faptul că sunt în derulare proceduri administrative. În mod fraudulos, s-a prevalat de prezentarea unui transcript pe suport informatic, fără a prezenta departamentului juridic din spital înscrisuri oficiale. Consiliul de Administrație a luat act că numitul Constantin Mîndrilă nu a anunțat Ministerul Sănătății. Demersurile inițiate de fostul manager nu au la bază vreun ordin al MS. Cei doi juriști din Spitalul Județean sunt complici la comiterea infracțiunii de uzurpare de înscrisuri oficiale. Date fiind antecedentele medicală ale numitului Constantin Mîndrilă, care în ultimele concedii medicale justifică 180 de zile de concediu medical cu diverse afecțiuni și o instabilitate emoțională, consider că există riscuri majore pentru buna funcționare a Spitalului Județean. De asemenea, solicit organelor abilitate să cerceteze modul în care Constantin Mîndrilă și-a luat concediu medical 180 de zile cu viză de flotant în Bacău, concediile fiind acordate de medici din Bacău și Suceava”, a precizat managerul Elena Codruța Neagu.

Documentul la care face referire actualul manager al unității medicale este datat cu data de astăzi și semnat de mai mulți medici, membri în Consiliul de Administrație al Spitalului Județean.