În anul 2014, într-un oraș liniștit de pe Valea Prahovei, am deschis cu emoție și curaj un mic magazin în Breaza. Atunci, ia nu mai era la modă, materialele necesare aproape dispăruseră, iar meșteșugul era pe cale să se piardă. Dar eu am simțit că tradiția nu trebuie lăsată să se stingă.