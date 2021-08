Anunțul CE arată că cel puţin 225 de milioane de persoane au primit două doze din vaccinurile Pfizer/BioNTech, AstraZeneca sau Moderna ori doza unică de vaccin Johnson & Johnson.

70% of all adults in the EU are now fully vaccinated. This is a great achievement but we need more – the pandemic is not over. Let's get vaccinated: for your own health and to protect others. #SafeVaccines pic.twitter.com/qjm2oiu5lV

În luna ianuarie, Comisia Eruopeană anunța că „în vara lui 2021, statele membre ar trebui să aibă vaccinată 70% din populaţia adultă”. Fraza a fost interpretată în sensul în care fiecare dintre cele 27 de ţări membre trebuie să atingă pragul de 70%.

„70% dintre adulţii din UE sunt vaccinaţi complet. Vreau să mulţumesc multor oameni pentru că au făcut posibilă această realizare măreaţă care ne arată ce putem reuși când lucrăm împreună. Dar pandemia nu s-a încheiat. Este nevoie de cât mai mulți europeni să se vaccineze rapid pentru a opri alte valuri și alte dezvoltări de variante. Și îndemn pe oricine poate să se vaccineze, pentru că este singura cale prin care ne putem proteja pe noi și pe ceilalți”, a transmis și președintele CE, Ursula von der Leyen, într-un mesaj video postat pe Twitter.

