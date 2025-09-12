Potrivit companiei, măsurile de atenuare aplicate în ultimul an — inclusiv opriri temporare și șomaj tehnic — nu au fost suficiente pentru a redresa situația financiară. În prezent, 477 de angajați sunt afectați de închiderea unității, iar o parte dintre aceștia vor fi păstrați temporar pentru protejarea activelor până la dizolvarea entității juridice.

ArcelorMittal Hunedoara oprește temporar producția. Prețurile ridicate la energie, printre problemele care au pus pe butuci gigantul

Compania a explorat opțiuni de preluare, dar fără succes

ArcelorMittal a precizat că a analizat posibilitatea ca fabrica să fie preluată de alte părți interesate, însă nu s-a ajuns la niciun rezultat. În paralel, compania promite că va colabora cu autoritățile locale pentru a identifica soluții de redistribuire a angajaților și sprijin în perioada de tranziție.

Industria românească se prăbușește. Greii siderurgiei trag obloanele și trimit oamenii în șomaj tehnic

„Aceasta a fost o decizie extrem de dificilă. Colegii noștri din Hunedoara au dat dovadă de dăruire, rezistență și profesionalism neclintite în fața provocărilor imense cu care s-au confruntat în ultimii ani. Cu toate acestea, amploarea problemelor s-a dovedit insurmontabilă. Ne-am angajat să ne sprijinim angajații în această tranziție”, a declarat Sanjay Samaddar, vicepreședinte ArcelorMittal și director executiv ArcelorMittal Europe – Produse lungi.