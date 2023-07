Coldplay, una dintre cele mai cunoscute și apreciate trupe de rock din lume, va susține un turneu european în 2023, iar România se numără printre țările norocoase care vor găzdui un concert memorabil. Este prima dată când formația britanică va cânta live în fața fanilor români, aducând energia lor inconfundabilă și hiturile de succes într-un spectacol de neuitat.

Anunțul oficial al trupei a fost făcut public pe pagina lor oficială de Instagram, generând o explozie de entuziasm în rândul fanilor. Coldplay va aduce turneul lor în Europa în vara anului 2023, și vor ajunge și în România pentru a oferi o experiență muzicală de excepție. Alături de România, printre țările incluse în turneu se numără Grecia, Ungaria, Franța, Italia, Germania, Finlanda, Austria și Irlanda.

Trupa Coldplay va aduce spectacolul lor inconfundabil pe Arena Naţională din România pe data de 12 iunie 2024, în cadrul turneului lor mondial "Music of the Spheres World Tour". Biletele vor fi disponibile începând cu data de 25 iulie, iar fanii se pregătesc să trăiască o experiență muzicală unică alături de această legendă a muzicii contemporane. Nu ratați ocazia de a-i vedea pe cei de la Coldplay într-un spectacol live de neuitat!

Pentru a ne face o idee despre prețurile biletelor la concertele Coldplay, ne uităm la tarifele practicate în ultimul an în diverse țări. În Statele Unite, prețurile pentru biletele la concertele Coldplay variază între 173 și 265 de dolari, în funcție de locație și de categoria de locuri. De exemplu, un bilet pentru concertul din Seattle are un preț de 173 de dolari, în timp ce pentru concertul din Los Angeles prețul unui bilet ajunge la 241 de dolari.

În Europa, prețurile pentru concertele Coldplay nu au fost încă anunțate oficial, dar se estimează că vor fi similare cu cele din SUA. Un bilet pentru concertul din Amsterdam ar putea costa aproximativ 200 de euro, conform estimărilor. În Asia, prețurile la biletele pentru concertele Coldplay sunt așteptate să fie mai ridicate decât cele din SUA și Europa. De exemplu, un bilet pentru concertul din Jakarta ar putea ajunge la peste 2 milioane de rupii indoneziene (aproximativ 140 de dolari).

Coldplay este o formație iconică de rock alternativ și piano-rock, formată în Londra în 1996. Trupa este compusă din membrii talentați Chris Martin (voce), Jon Buckland (chitară), Guy Berryman (bas) și Will Champion (tobe). Au înregistrat un succes uriaș în industria muzicală, vânzând peste 50 de milioane de albume și primind numeroase premii Grammy pentru creațiile lor. Hiturile lor cunoscute, precum "Speed of Sound", "Clocks", "Viva la Vida" și "Adventure of a Lifetime", au cucerit topurile muzicale din întreaga lume.