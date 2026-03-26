Potrivit hidrologilor, atenționarea intră în vigoare vineri, 27 martie, la ora 09:00, și rămâne valabilă până sâmbătă, 28 martie, ora 12:00. Sunt vizate sectoare de râuri din județele Caraș‑Severin, Gorj, Mehedinți și Dolj.

Hidrologii avertizează că fenomenele pot fi mai intense în intervalul 27 martie, ora 21:00 – 28 martie, ora 12:00, în special pe râurile mici din Caraș‑Severin, Gorj și Mehedinți.

Ce fenomene sunt așteptate

Potrivit INHGA, în perioada menționată sunt posibile:

- scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie

- viituri rapide pe râurile mici

- inundații locale în zonele sensibile

- creșteri de debite și niveluri, cu posibile depășiri ale cotelor de atenție

Aceste fenomene pot apărea brusc, în special în zonele cu pantă accentuată sau în apropierea cursurilor de apă mici.

Riscuri pentru populație

Atenționările hidrologice de acest tip sunt frecvente în perioadele cu precipitații abundente sau topirea zăpezilor, însă hidrologii subliniază că viiturile rapide pot produce pagube semnificative în timp foarte scurt. Localitățile din zonele montane și submontane ale județelor vizate sunt cele mai expuse.

Autoritățile locale sunt îndemnate să monitorizeze permanent cursurile de apă și să fie pregătite pentru intervenții rapide.