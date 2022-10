COD : GALBEN

Valabil: ora 10:00

In zona : Județul Alba: Alba Iulia, Aiud, Sebeș, Ocna Mureș, Teiuș, Unirea, Vințu de Jos, Galda de Jos, Mihalț, Lopadea Nouă, Stremț, Șpring, Sântimbru, Ciugud, Șibot, Mirăslău, Săliștea, Rădești, Cut, Blandiana;

Județul Covasna: Baraolt, Întorsura Buzăului, Sita Buzăului, Brăduț, Bățani, Barcani, Belin, Hăghig, Vârghiș, Aita Mare;

Județul Braşov: Feldioara, Voila, Viștea, Măieruș, Ucea, Ormeniș, Beclean, Augustin;

Județul Sibiu: Avrig, Tălmaciu, Șelimbăr, Porumbacu de Jos, Arpașu de Jos, Cârța;

Se vor semnala : local ceață, care determină scăderea vizibilității sub 200 m, izolat sub 50 m

Valabil: ora 11:00

In zona : Județul Cluj: Gherla, Cășeiu, Bonțida, Iclod, Jucu, Mica, Mintiu Gherlii, Dej, Câțcău, Vad, Dăbâca;



Valabil: ora 10:00

În zona : Județul Harghita: zona depresionară;



Valabil: ora 10:00

In zona : Județul Olt: Slatina, Piatra-Olt, Osica de Sus, Fărcașele, Mărunței, Curtișoara, Fălcoiu, Găneasa, Dobrosloveni, Traian, Strejești, Pleșoiu, Brâncoveni, Deveselu, Studina, Teslui, Slătioara, Grădinari, Vlădila, Milcov, Ipotesti;

Județul Vâlcea: Drăgășani, Băbeni, Prundeni, Ionești, Galicea, Orlești, Lungești, Ștefănești, Olanu, Sutești, Șirineasa, Scundu, Crețeni, Voicești, Mitrofani;



Valabil: ora 10:00

In zona : Județul Mureş: Târgu Mureș, Sighișoara, Luduș, Iernut, Ungheni, Band, Sâncraiu de Mureș, Pănet, Cristești, Albești, Fântânele, Bălăușeri, Acățari, Crăciunești, Sânpaul, Vânători, Gălești, Chețani, Gheorghe Doja, Ogra, Nadeș, Cuci, Iclănzel, Saschiz, Păsăreni, Bogata, Corunca, Coroisânmărtin, Vețca;



