"Inca nu am stabilit (o eventtuala alianta a partidelor din Opozitie - n.r.) Am fost invitat la congresul USR si am onorat invitatia. Am transmis mesajul ca e nevoie de o coalizare a fortelor de centur-dreapta care sa ofere o alternativa credibila (..)", a spus Orban, intr-o interventie telefonica la Realitatea PLUS.

Intrebat daca intentioneaza sa il primeasca pe Florin Citu in Forta Dreptei sau daca a avut dicutii cu fostul premier pe marginea acestui subiect, Ludovic Orban a raspuns: "Nu am avut nicio discutie cu el. Ne-am intalnit doar la investirea guvernului (Ciolacu - n.r.). Dl Citu are acum o pozitie impotriva PSD. Doar atunci ne-am intalnit si mi-a spus ca va vota impotriva (guvernului - n.r.)".

Surse din PNL sustin ca senatorul Florin Citu ar fi votat impotriva Guvernul Ciolacu in Parlament, incalcand astfel linia partidului. Citu risca acum sa fie exclus din partid, mai spus sursele citate, relatează aktual.24.ro.